Krystian Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Nowak 1 Nisan 1994 tarihinde Ełk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Nowak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Krystian Nowak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krystian Nowak'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krystian Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystian Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SMS Lodz

1 Temmuz 2011 yılında Tur Turek

30 Haziran 2012 yılında SMS Lodz

10 Ağustos 2012 yılında Widzew Lodz

31 Aralık 2012 yılında SMS Lodz

1 Ocak 2013 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2015 yılında Podbeskidzie

8 Ağustos 2016 yılında Heart of Midl.

30 Ocak 2018 yılında Panionios

27 Ağustos 2018 yılında Slaven Belupo

18 Ocak 2020 yılında Widzew Lodz

16 Ağustos 2022 yılında U Cluj

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Krystian Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Nowak şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krystian Nowak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mazur Ełk (-2007), UKS SMS Łódź (2007-2010)

Polonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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