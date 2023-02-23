Krystian Okoniewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Okoniewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Okoniewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Okoniewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Okoniewski 24 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Okoniewski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krystian Okoniewski'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Krystian Okoniewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Okoniewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystian Okoniewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Okoniewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında AP Lechia

1 Ağustos 2020 yılında Lechia U19

1 Temmuz 2021 yılında Lechia II

6 Temmuz 2022 yılında Lechia Gdansk

18 Şubat 2023 yılında Radomiak

Krystian Okoniewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Okoniewski şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Krystian Okoniewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polska U14 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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