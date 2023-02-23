Krystian Palacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Palacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krystian Palacz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krystian Palacz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krystian Palacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Palacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krystian Palacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Palacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Palacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Palacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Palacz 19 Temmuz 2003 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krystian Palacz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Palacz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Krystian Palacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krystian Palacz'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krystian Palacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Palacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Krystian Palacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Palacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan II

27 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan II

7 Şubat 2023 yılında Sandecja

30 Haziran 2023 yılında Lech Poznan II

Krystian Palacz kimdir

Krystian Palacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Palacz şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Krystian Palacz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Krystian Palacz nereli

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