Krystof Obadal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystof Obadal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystof Obadal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystof Obadal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystof Obadal 22 Mart 2003 tarihinde Uherský Brod şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystof Obadal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pohronie futbol takımında oynamaktadır. FK Pohronie takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krystof Obadal'nin FK Pohronie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krystof Obadal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystof Obadal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystof Obadal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystof Obadal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

15 Mart 2021 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

10 Şubat 2022 yılında Mlada Boleslav

7 Temmuz 2022 yılında Trinec

31 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

17 Şubat 2023 yılında Pohronie

30 Haziran 2023 yılında Mlada Boleslav

Krystof Obadal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystof Obadal şuan FK Pohronie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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