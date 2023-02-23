Krzysztof Drzazga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Drzazga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Drzazga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Drzazga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Drzazga 20 Haziran 1995 tarihinde Szprotawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Drzazga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Drzazga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Krzysztof Drzazga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Drzazga'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Drzazga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Drzazga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Drzazga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Drzazga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gornik Polk.

1 Ocak 2016 yılında Wisla Krakow

20 Ocak 2017 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2017 yılında Wisla Krakow

3 Temmuz 2017 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2017 yılında Wisla Krakow

23 Ocak 2018 yılında P. Niepolomice

31 Aralık 2018 yılında Wisla Krakow

1 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Krzysztof Drzazga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Drzazga şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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