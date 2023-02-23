Krzysztof Kaminski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Kaminski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Kaminski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Kaminski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Kaminski 26 Kasım 1990 tarihinde Nowy Dwor Mazowiecki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Kamiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Kaminski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Krzysztof Kaminski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Kaminski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Kaminski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Kaminski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Kaminski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Kaminski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2010 yılında Wisla Plock

12 Temmuz 2012 yılında Ruch Chorzow

9 Ocak 2015 yılında Júbilo Iwata

6 Şubat 2020 yılında Wisla Plock

Krzysztof Kaminski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Kaminski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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