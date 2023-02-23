Krzysztof Kolanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Kolanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Kolanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Kolanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Kolanko 3 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Kolanko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Kolanko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Krzysztof Kolanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Kolanko'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Kolanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Kolanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Kolanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Kolanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gornik U19

1 Ocak 2022 yılında Gornik II

26 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Krzysztof Kolanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Kolanko şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krzysztof Kolanko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS Beniaminek Krosno

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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