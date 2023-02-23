Krzysztof Machowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Machowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Machowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Machowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Machowski 7 Ağustos 2003 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Machowski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Machowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 22 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Machowski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Machowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Machowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krzysztof Machowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Machowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

22 Ekim 2021 yılında GKS Tychy

Krzysztof Machowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Machowski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.