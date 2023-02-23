Krzysztof Toporkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Toporkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Toporkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Toporkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Toporkiewicz 21 Nisan 2002 tarihinde Limanowa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Toporkiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Toporkiewicz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Krzysztof Toporkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Toporkiewicz'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Toporkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Toporkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Toporkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Toporkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKS SMS U19

1 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia U19

29 Kasım 2019 yılında Jagiellonia

10 Ocak 2022 yılında Stomil

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Sandecja

30 Haziran 2023 yılında Jagiellonia

Krzysztof Toporkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Toporkiewicz şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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