Krzysztof Wolkowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Wolkowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Wolkowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Wolkowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Wolkowicz 12 Eylül 1994 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Wołkowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Wolkowicz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGENTFORPLAYERS.COM yapmaktadır. Krzysztof Wolkowicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Wolkowicz'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Wolkowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Wolkowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Wolkowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Wolkowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

12 Şubat 2018 yılında Kotwica

13 Temmuz 2018 yılında Elana Torun

1 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

1 Ağustos 2020 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2023 yılında Stal Mielec

Krzysztof Wolkowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Wolkowicz şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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