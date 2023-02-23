Krzysztof Wroblewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Wroblewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krzysztof Wroblewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krzysztof Wroblewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krzysztof Wroblewski 23 Ocak 2002 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krzysztof Wróblewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krzysztof Wroblewski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 27 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Krzysztof Wroblewski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krzysztof Wroblewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krzysztof Wroblewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krzysztof Wroblewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krzysztof Wroblewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2020 yılında P. Niepolomice

1 Şubat 2022 yılında Wisla Sand.

30 Haziran 2022 yılında P. Niepolomice

Krzysztof Wroblewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krzysztof Wroblewski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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