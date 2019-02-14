KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayicilere "ara malı" çağrısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Ara malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil. Zira bizim hedefimiz ara malı imalatçısı olabilmek olmalı. Dövizin mevcut seviyede kalması, ara malı ithalatını azalttığından ara malı imalatının artışında itici bir güç olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, Aralık 2018'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttığını anımsattı.

Yıllık ortalama sanayi üretimine, imalat sanayinden yüzde 1,5, enerji sektöründen yüzde 2,5, sermaye malı üretiminden yüzde 0,2 katkı geldiğini aktaran Zeytinoğlu, 2017 yılında yüzde 8,9 artan ara malı üretiminin ise 2018'de sadece yüzde 0,6 arttığını kaydetti.

Zeytinoğlu, sanayicilerin ara malı üreticisi olması gerektiğini vurgulayarak, "Ara malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil. Zira bizim hedefimiz ara malı imalatçısı olabilmek olmalı. Dövizin mevcut seviyede kalması, ara malı ithalatını azalttığından ara malı imalatının artışında itici bir güç olabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ödemeler dengesi verileri

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine de değinen Zeytinoğlu, iç talepteki daralmanın ithalatı azaltması sonucu cari açığımız da gerilediğini aktardı.

Zeytinoğlu, "2018 yılını beklentilerimizde uyumlu olarak 27,6 milyar dolar cari açıkla kapattık. Cari açıktaki azalışta dış ticaret açığındaki iyileşmeyle birlikte hizmetler dengesi kaynaklı girişler de pozitif katkı sağladı. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıktaki azalışların devam edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açığın finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Finansman kalitesi hala istediğimiz seviyede değil. Doğrudan yatırımlardaki net girişler 2017 yılının üzerinde ancak hala beklediğimiz seviyede değil. Portföy yatırımlarında ise 2018 yılında net çıkış olmuş. Bunun yanında resmi rezervlerin 10,4 milyar dolar azaldığını görüyoruz. 21,2 milyar dolar giriş ile net hata ve noksan kalemi de dikkat çekiyor."

Kaynak: AA