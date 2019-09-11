KSO ve Filistin Jenin TSO kardeş oda oldu

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Filistin Jenin Ticaret ve Sanayi Odası kardeş oda oldu.

Protokol imza törenine Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir, TOBB BİS (Barış İçin Sanayi) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Jenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan Abu Baker ile beraberindeki heyet katıldı.

"Jenin OSB'nin destekçisiyiz"

Protokol imza töreninde konuşan Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin desteği ve TOBB BİS'in çalışmaları ile Filistin'in Jenin Bölgesi'nde kurulma çalışmaları yürütülen Jenin OSB Projesi'ne değindi. Jenin OSB Projesi için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Kütükcü, "Jenin OSB Projesi ile Filistin daha üretken bir ülke haline gelecek. Dolayısıyla Jenin OSB Projesi'nin hayata geçmesi çok önemli. Bu projenin başında Konyalı hemşehrimiz TOBB BİS Başkanı Ahmet Şekeroğlu bey var. Kendileri konuyu çok yakından takip ediyor, durmaksızın çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da, projeyi çok önemsiyorlar. Biz de Türkiye'deki tüm OSB'lerin çatı kuruluşu OSBÜK olarak ve Konya olarak bu projenin destekçisiyiz. Zaten Jenin OSB'mizi OSBÜK'e fahri üye yaptık" şeklinde konuştu.

Kütükcü, Konya Sanayi Odası ile Jenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Jenin ile Konya'nın daha fazla ortak projeyi hayata geçireceğini ifade etti. Kütükcü, "Konya ile Filistin'in ilişkileri çok güçlüydü. Bu işbirliğini güçlendiren yeni bir adım atmış olduk. Tüm kurumlarımız ile Konya şehri ile bu konuda verebileceğimiz her türlü desteği bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Birlikte Filistin'i üreten bir ekonomi haline getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bölgeye yatırım yapmak isteyen büyük Türk firmaları var"

TOBB BİS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu da, Jenin'deki OSB Projesi'nin hayata geçmesinden sonra Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden bölgeye yatırım yapmak isteyen firmaların olduğunu söyledi. Şekeroğlu, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, bu projeye büyük ilgi gösterdi. Şu anda biraz yavaşlama söz konusu. Ancak bu Filistin idaresi ile alakalı bir durum değil. İnşallah bu projede hedeflerimize ulaştığımızda kısa süre içerisinde yatırımcı anlamında bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türkiye'den birçok sanayici zaman zaman beni arayarak projenin son durumunu soruyor. Çünkü oraya yatırım yapacak çok büyük yatırımcılar var. Buradaki yatırımcıların kafalarındaki soru işaretini kaldırmak için büyük mücadelemiz oldu. Bu mücadelede Jenin Ticaret ve Sanayi Odası'nın büyük desteğini gördük" dedi.

Büyükelçi'den Konya Sanayi Odası'na teşekkür

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da, iki oda arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükelçi Mustafa, "Konya Sanayi Odası olarak bize bu kadar önem verdiğiniz için, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Konya'ya her geldiğimde burada yapılan çalışmaları görüyor ve çok mutlu oluyorum. Biz Filistin olarak Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz. Sizin için, hepimiz için hayırlar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ve Filistinli yatırımcıların ortak çalışmalar yapmasını bekliyoruz"

Jenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan Abu Baker de, Jenin bölgesinde daha çok tarımla uğraşıldığını, kurulacak olan organize sanayi bölgesinden sonra sanayi ve üretim konusunda güzel adımların atılacağını umduğunu ifade etti. Konya Sanayi Odası'na çok güvendiklerini de belirten Baker, "Bizim umudumuz çok yüksek şu anda. Konya Sanayi Odası'na çok güveniyoruz. Sanayi bölgemizi oluşturmak konusunda hızlı bir şekilde çabalarınızı bekliyoruz. Sanayi bölgesi oluştuktan sonra da Türkiye'deki yatırımcılar ve Filistinli yatırımcılar ile ortak çalışmalar sürdürülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA