KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ'ı ziyaret ederek, Konya savunma sanayi sektörü ile ilgili bilgi verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ'ı ziyaret ederek, Konya savunma sanayi sektörü ile ilgili bilgi verdi. Büyükeğen ayrıca, savunma sanayinin devlerini Konya Sanayi Odası tarafından 23-25 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın himayelerinde düzenlenecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına davet etti.

Ankara'da yaptığı savunma sanayi ziyaretlerinde Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile görüşen Başkan Büyükeğen, ziyaretlerde Konya savunma sanayi hakkında bilgiler verdi. Büyükeğen ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atanan Tümgeneral Şakir Uslu'yu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konya, Türkiye'nin 4 büyük ihracatçısı arasında

Ziyaretlerde birçok sektörde öne çıkan Konya'nın, savunma sanayinde de önemli başarılara imza attığını ifade eden Başkan Büyükeğen, Konya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 4 büyük şehri arasında yer aldığını vurguladı. Büyükeğen, "Konya'mız Savunma ve Havacılık Sanayi'nde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 4. şehri. Sektörde yıllık 135 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla gerek yerli ve milli üretim gücümüzü gerekse ihracatımızı çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Savunma sanayi sektörü, 7. kez Konya'da buluşacak

Konya'da savunma sanayinin daha fazla gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükeğen, Anadolu'nun en büyük savunma sanayi buluşması olan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın bu çalışmalardan birisi olduğunu hatırlattı. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın bu yıl 7.'sini gerçekleştireceklerini aktaran Büyükeğen, şunları söyledi:

"Konya Sanayi Odası olarak, ilimizin sektörde yerli ve milli üretime verdiği katkıyı artırmak ve çok daha güçlü bir savunma sanayi ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Bu alanda çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 23-25 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde 7.'sini gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız ile de savunma sanayi ana sanayi firmalarını ve sektörün tüm paydaşlarını şehrimizde bir araya getireceğiz. Sektör ile çalışan ya da çalışmak isteyen firmalarımız burada hem kendi ürünlerini sergileme imkanı bulacak hem de savunma sanayindeki en son gelişmeleri yakından izleme fırsatı elde edecekler. Programda düzenleyeceğimiz fabrika ziyaretlerimiz ve ikili iş görüşmelerimiz ile de firmalarımız yeni bağlantılar oluşturacaklar."

23-25 Kasım tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılmak isteyen firmalar savunma.kso.org.tr adresinden bilgi alarak, kayıt yaptırabiliyor.

KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

KSO’dan Ankara’ya ‘savunma sanayi’ çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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