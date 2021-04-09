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KT-1 tipi uçak nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? KT1 kullanan ülkeler hangileri?

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mersinaki mevkisinde KAI KT-1 tipi askeri uçağın düşmesi üzerine arama motorlarında KT-1 tipi uçak nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? KT1 kullanan ülkeler hangileri? sorularının cevaplarına bakılıyor. İşte detaylar...

KT-1 tipi uçak nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? KT1 kullanan ülkeler hangileri?

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilot sağ olarak kurtarılırken vatandaşlar da arama motorlarında KT-1 tipi uçak nedir? Özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? KT1 kullanan ülkeler hangileri? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KT-1 TİPİ UÇAK NEDİR? HANGİ ÜLKENİN?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Mürettebat: 2
Uzunluk: 10.26 m
Kanat açıklığı: 10.59 m
Yükseklik: 3.68 m
Kanat alanı: 16.01 m²
Boş ağırlık: 1,910 kg
Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

KT1 KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

 Endonezya
 Güney Kore
 Peru
 Senegal
 Türkiye

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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