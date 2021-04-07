KTB Başkanı uyardı! "Ramazan ayında merdiven altı et ürünlerine dikkat"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan pastırma ve sucuğun fiyatında artış olmayacağını söyleyerek, merdiven altı üretim yapan firmalara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Her yıl Ramazan ayında satışların arttığını ve bu sene fiyatlarda zam olmayacağını söyleyen Recep Bağlamış, açıklamalarda bulundu.

"RAMAZAN AYI İÇİN BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bağlamış "Ramazan ayına özel bir artış söz konusu değil. Ramazan ayında biliyorsunuz özellikle lokanta ve kafeler hizmete kapalı ama perakende satış yapan noktalarımız açık olacak. Satın alma yaparken tedariklerde özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek alış veriş yapmalarını temenni ediyorum. Biliyorsunuz ilimiz kırmızı ve bunu maviye çevirmek adına vatandaşlarımızdan da özellikle kurallara riayet etmelerini bekliyorum. Hayırlısı ile bayrama erişeceğiz inşallah. Merdiven altı üretim konusunda da Kayseri'de zaten böyle bir üretim yok. Bizim ilimiz Türkiye'ye liderlik yapan bir il ve merdiven altı üretimler bizim ilimizde asla söz konusu değil. Diğer illerde de böyle bir üretim varsa tabi ki vatandaşlarımız özellikle ismi belli olan bilindik yerlerden satın alımlarını yapsınlar." açıklamalarında bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı