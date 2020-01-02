KTO Başkanı Gülsoy mobilyada KDV oranının düşmesini değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, mobilya sektöründe KDV oranındaki indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, mobilya sektöründeki yüzde 8'lik KDV indirimini değerlendirerek, bu kararın piyasaya canlılık getireceğine inandıklarını ifade etti. Başkan Gülsoy, mobilya sektöründeki KDV indiriminin 2019 yılında da belirli periyotlarda gündeme getirildiğini, 2020 yılında bu oranın sabitlenmesini beklediklerini belirterek; "Kayseri Ticaret Odası olarak sıklıkla dile getirdiğimiz bir husus olan bu konuyu, Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleşen toplantıda da Sayın Bakanımıza iletmiştik. Aynı şekilde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bakanlıklar nezdinde yazılar yazmış, bu konuda ısrarcı olmuştuk. Sektördeki vergi indiriminin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultuda taleplerimizi değerlendiren hükümetimize ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

Alınan bu kararın, iç talep ve istihdama direkt etkisinin olacağına, hem tüketicinin hem de iş dünyasının bu fırsatı çok iyi değerlendireceğine inandıklarını belirten Başkan Gülsoy; "Bilindiği üzere, iş dünyasının yeni dönemde ivedi olarak beklediği haberlerden biri, KDV'deki indirimler konusu idi. Mobilya konusunda KDV'deki yüksek oran, sektörün büyümesini engellediği gibi kayıt dışılığa da yol açmaktadır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığı, KDV'de yaşanan bu indirimlerin engelleyeceğine inanıyorum. Böylece KDV'nin düşürülmesine bağlı olarak kayıt altına alınan firma sayısı artacak, bu firmalarda istihdam sağlanmış olacak; istihdam üretimi, üretim ise beraberinde daha fazla ihracatı ve yatırımı getirecek. Özellikle markalaşma yolunda ilerleyen ama bu tür engellerle sınırları aşmakta zorlanan firmalarımız için 2020'nin ilk günlerinde aldığımız bu haber, umut oldu. Aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalar doğrultusunda iş dünyasının yanında olan hükümetimizden diğer sektörler için de müjdeli haber beklediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy ayrıca; Vergi hususunda yapılan bu indirimin etkisi, şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır. Ekonominin bütününe olumlu yönde sirayet edecektir. Yılın son rakamları da bizleri umutlandırıyor, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor. 2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız. 2020 iş dünyası için güzel bir yıl olacak" dedi.

Kaynak: İHA