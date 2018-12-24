KTO Karatay’da “Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı” başladı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek olan "Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı" başladı.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, gıda endüstrisi, kanserleşme, fitoterapi, tıbbi çaylar, sporcu beslenmesi, obezite ile metobilik cerrahi gibi daha birçok konunun konuşulacağı ve 5 gün sürecek "Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, çalıştayın üniversite öğrencilerine ve beslenme ve diyetetik alanına katkı sağlayacağını belirterek "Sahadan ve akademiden değerli konuklarımız çalıştayımıza çalışmaları ile katkı sunacaklar. Beslenme konusunda çok fazla bilgi karmaşası var toplumumuzda, doğru bilgilere bu toplantıda ulaşma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise, Konya'da gıda ve tarım hususunda üniversitelerin de desteğini alarak nitelikli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Baydar, dünya üzerinde bazı coğrafyaların açlıkla mücadele ederken bir kısmının ise obezite ile mücadele ettiğinin de altını çizdi.

"Yanlış beslenmenin maliyeti 850 euro"

Beslenmeye yönelik bu çalıştayın gerekliliğine vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, "Gıda, beslenme ve diyetetik birbirleri ile ilişki içerisindeki bilimlerdir. Ülkemizde sağlıksız ve yanlış beslenme sonucu bir kişi devlet bütçesine yılda yaklaşık 850 Euro maddi kayıp yaşatmaktadır. Bu sebeple rahatsızlıklar oluşmadan önleyici tedbirler almak ve doğru beslenmek, insan hayatı için son derece önemli bir hal alıyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın obezite oranı en yüksek ülkesiyiz"

Anadolu coğrafyasının bitki örtüsü anlamında zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu aktaran Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Helvacızade Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacigil, "Üzerinde bulunduğumuz coğrafya pek çok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında yanlış beslenmeden dolayı Avrupa'nın obezite oranı en yüksek ülkesi konumundayız. Bitkileri doğru kullanmak burada önem arz ediyor. Bitkisel anlamda zenginlik ve AR-GE çalışmaları ile artık ilaç ihraç etme hedefiyle, üreten bir ülkeyiz" dedi.

Gıda sektöründe AR-GE'nin önemi anlatıldı

"Yasal Zorunluluklardan Gönüllü Girişimcilere Gıda Sanayisinin Beslenme Ajandası" konulu sunum yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik, gıda sanayiinde yüksek teknoloji kullanımının ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Menlik, tükenen kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesi için gıda sektörünün daha fazla Ar-Ge ve inovasyona ihtiyacının olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının ardından İlknur Menlik'e, Prof. Dr. Nurhan Ünüsan tarafından, çalıştaya katılımından dolayı hediye takdim edildi. Alanında birçok ilki barındıran ve 5 gün sürecek olan "Beslenme ve Diyetetik Çalıştayı"nda Toplu Beslenme Sistemlerinde Diyetisyeni Rolü, Obezite ve Metobolik Cerrahide 5N 1K, Obezite ve Metobolik Cerrahide 5N 1K: Güncel Beslenme Yaklaşımları, Palyatif Bakımda Nütrisyonun Önemi, Gıda Endüstrisi ve Kanserleşme, Fitoterapi ve Tıbbi Çaylar ile Başarılı Bir Sporcunun Olmazsa Olmazı: Beslenme konuları uzmanları tarafından çalıştayda ele alınacak.

Kaynak: İHA