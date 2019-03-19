KTSO 7. Meslek Komitesi toplandı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) Maden, Metal, Makine ve Ulaşım Araçları İmalatçıları işkolunda hizmet veren üyelerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında topl

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