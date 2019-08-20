KTSO'dan kan bağışı kampanyasına destek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

KTSO Başkanı Soner Ilık ve beraberindekiler, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kan bağışında bulunan Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunmanın hayat kurtaran kutsal bir görev olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, "Kan vermek kişinin gençleşmesini sağlayan aynı zamanda da sağlık bakımından birçok faydası olan bir olay. En önemli faydası da insanı gençleştirmesidir. Kan verme işleminden sonra kan hücreleri süratle yenilenmeye başlıyor." dedi.





Kaynak: AA