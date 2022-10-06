KTTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Metin Feyzioğlu, Dışişleri Bakanlığı tarafından KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Bunun üzerine biyografisi merak konusu oldu. Peki Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Merak edenler için Metin Feyzioğlu'nun biyografisi haberimizde...

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KTTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu yaptığı açıklamalarla hep gündemde olmuş tartışılmıştı. Son zamanlarda siyasi görüşlerinde iktidar yanlısı yaptığı açıklamalarla yine tartışma konusu olan Fevzioğlu, son büyükelçiler kararnamesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atanması bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi haberimizde...

KTTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NE İŞ YAPIYOR? METİN FEYZİOĞLU BİYOGRAFİSİ

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde doğdu. Turhan Feyzioğlu annesi Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

KTTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi

1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi.

Feyzioğlu 2021 yılına kadar TBB Başkanlığı görevini yürüttü.

53 yaşındaki Metin Feyzioğlu, son olarak 6 Ekim 2022 günü KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.

Feyzioğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

KTTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu biyografisi

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