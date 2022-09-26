Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför ve berberler pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?

Türkiye'de hizmet sektörünün önemli mihenk taşlarından olan berber ve kuaförler hakkında Ticaret Bakanlığı önemli bir karar almıştı. Bu işletmelerin haftanın bir günü tüm ülke genelinde kapalı olmasına karar verilmişti. Vatandaşlar da kuaför, berber ve güzellik salonlarının pazar günü hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladılar. Peki Kuaför, berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaför, berber, güzellik salonu pazar günü kapanacak mı, hangi gün açık 2022?

KUAFÖR, BERBERLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığının aldığı karara göre berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim 2022 Perşembe gününden itibaren haftanın bir günü kapalı olacak. Ticaret Bakanlığının İçişleri Bakanlığı aracılığıyla illere yolladığı genelgeye göre, tatil günü illerin dinamiğine göre Valiliklerce belirlenecek.

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Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "1 Ekim’den itibaren açma kapama saatleri haftanın 6 günü sabah 8, akşam 10 olacak. Herkes haftada bir gün istirahat edecek. Buna AVM’lerdeki iş yerlerinin de dahil olması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılacak, hazırlıkları süren yasa taslağına buna ilişkin hüküm eklenecek. Tatil yörelerinde ise odalarımız üyelerinin eğilimleri doğrultusunda valilere taleplerini iletecek. Buna göre belki tatil günü pazar değil, salı olacak ama haftada bir gün mutlaka onlar da kapatacak, izin yapacak. Dün itibarıyla 65-70 oda görüşünü bildirdi, bunların 55 tanesi ‘pazar’ günü kapanma istedi. Yani genel eğilim pazar günü gibi görünüyor.” dedi.

Damar tıraşı, gelin makyajı nedeniyle işletmelerin istisna olarak açık olacağını ifade eden Karakaş, düğün hazırlıklarının bitmesi sonrası dükkanların kapanacağını dile getirdi.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“ Halkımız mağdur edilmeyecek. Bu işin tek istisnası düğünler olacak. Düğün hazırlığı tamamlanıp dükkanlar kapatılacak. Düğün ekibi dışında kimse alınmayacak. Yani nöbetçi berberlik, kuaförlük olmayacak. Bir de okulların açılma haftalarında oda başkanının yetkisiyle çalışma gün ve saatleri geçici olarak düzenlenebilecek”

Karakaş, Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Sivas, Samsun, Bursa gibi illerde erkek berberlerinin pazar günü tatil istediğini açıkladı.

KUAFÖR VE BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI, HANGİ GÜN AÇIK 2022?

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş'ın açıklamasına göre kuaför, berber ve güzellik salonları, haftanın bir günü mutlaka kapalı olacak. Tatil günü illerden illere farklılık gösterecek. Ancak Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Sivas, Samsun, Bursa gibi illerde erkek kuaförlerinin pazar günü tatil olmasını istediğini belirtti.

Valiliklerin alacağı karara göre kuaför, berber ve güzellik salonlarının tatil olacağı günler belirlenecek. Bu tatil günü illerden illere farklılık gösterebilecek.