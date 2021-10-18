Kuaför Maaşı Ne Kadar? 2021 Kuaför Maaşları, Kuaför İş İlanları

Kuaför görev tanımı nedir, Kuaför ne iş yapar, Kuaför olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuaför mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuaför Tanımı;

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kuaför Maaşı Ne Kadar? 2021 Kuaför Maaşları

Kuaför maaşı ortalama aylık 3.670 - TL’dir. En düşük Kuaför maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuaför iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kuaför Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kuaför Ne İş Yapar?

Kuaför; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonunu yapmak,

b) Kişisel hijyen yapmak,

c) Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak,

d) Saç yıkamak,

e) Fön çekmek,

f) Saç kesimi yapmak,

g) Saça boya uygulamak,

h) Saç rengini açmak,

i) Saça röfle ve meç uygulamak,

j) Saça permanant ve defrize uygulamak,

k) Saç bakımı uygulamak,

l) Saça mizanpli uygulamak,

m) Saça topuz uygulamak,

n) Saça örgü uygulamak,

o) Gelin başı yapmak,

p) Saça maşa uygulamak,

q) Vak uygulamak,

r) Saça zekzel, akroş, papiyot uygulamak,

s) Saça rasta uygulamak,

t) Saç kaynağı yapmak,

u) Peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak,

v) Sakal ve bıyık şekillendirmek,

w) Saç ve yüz masajı uygulamak,

x) Ürün satmak,

y) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kuaför Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Kuaför Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kuaför mesleğinin meslek kodu 5141.05 olarak belirlenmiştir



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