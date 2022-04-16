Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.17

Meslek Adı :

Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuaför malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımlarını yapma ve satış işlemlerini gerçekleştirme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen kuaför malzemelerini teslim almak,

b) Satışa sunulacak kuaför malzemelerine, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asmak, raflara ve müşterilerin göreceği yerlere yerleştirmek, vitrin düzenlemesi yapmak, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

c) Müşterilere karşılamak, ihtiyacına göre ve almak istediği kuaför malzemelerini göstermek, bu ürünler hakkında bilgiler vermek, ihtiyacına uygun alternatif ürünler sunmak,

d) Müşterinin, kuaför malzeme çeşitlerinden seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

e) Müşterinin almaya karar verdiği kuaför malzemelerini paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

f) Satışı yapılan kuaför malzemelerini kullanımları, temizlemesi gibi konularda müşterilere bilgiler vermek,

g) Satışı yapılan ürünlerin ücretini tahsil etmek, fişini düzenleyerek müşteriye teslim etmek,

h) Satışı yapılan kuaför malzemelerinin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek,

i) Müşterilerin satın aldıkları kuaför malzemeleri ile ilgili memnuniyet ve şikâyetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

j) Müşteriler tarafından arızalandığı için getirilen kuaför malzemelerini, garanti kapsamında ise ilgili firmaya göndermek, değilse tamiri için müşterileri yönlendirmek,

k) Üretim hatasından dolayı iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

l) Üretim hatası olan kuaför malzemelerini ayırarak satışının yapılmasını engellemek, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

m) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Satışı yapılan ürünlerle ilgili tanıtım toplantılarına katılmak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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