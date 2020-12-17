Kuaförde tıraş olurken kurşun yağmuruna tutuldu!
Güngören'de Ali M. isimli bir kişi husumetli olduğu 3 kişi tarafından kuaförde tıraş olduğu esnada kurşunlandı. Adam saldırıda ayağından yaralanırken kuaförde sıra bekleyen kişiler neye uğradığına şaşırdı. Hastaneye kaldırılan adamın kurşunlandığı o anlar kameraya anbean böyle yansıdı.
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17 Aralık 2020 Perşembe 11:38
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