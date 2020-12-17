Kuaförde tıraş olurken kurşun yağmuruna tutuldu!

Güngören'de Ali M. isimli bir kişi husumetli olduğu 3 kişi tarafından kuaförde tıraş olduğu esnada kurşunlandı. Adam saldırıda ayağından yaralanırken kuaförde sıra bekleyen kişiler neye uğradığına şaşırdı. Hastaneye kaldırılan adamın kurşunlandığı o anlar kameraya anbean böyle yansıdı.