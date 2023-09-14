Kuaförler çırak bulamıyor

Adana'da 41 yıldır kuaförlük yapan bir kişi, gençlerin sosyal medyadan kolay para kazanma yöntemini seçtiği için çırak bulamadıklarını, mesleğin kendilerinden sonra biteceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuaförler çırak bulamıyor

Adana'da 41 yıldır kuaförlük yapan bir kişi, gençlerin sosyal medyadan kolay para kazanma yöntemini seçtiği için çırak bulamadıklarını, mesleğin kendilerinden sonra biteceğini söyledi.

Adana'da 41 yıldır erkek kuaförü olan Ahmet Uluçay, yanlarında mesleği öğretebilecek ve işi devredecekleri çırak bulamadıkları için sıkıntı çektiklerini ve bu durumda muzdarip olduklarını belirtti. Uluçay, "Bizler kuaför olarak yanımızda çalıştıracak çocuklar bulamıyoruz. Bunun sonucunda meslekler bitiyor. Bu sadece kuaförlükle ilgili değil. Tüm mesleklerde, demircilikten tutun tornacılığa, terziliğe, kaportacılığa birçok sektör yanlarında yetiştirecek ve bu nesli sürdürecek kendilerine ekip arkadaşları bulamıyorlar" dedi.

"Çocuklar sosyal medyadan para kazanmayı düşünüyor

Uluçay, "Günümüzde sosyal medyanın da yardımıyla çocuklar para kazanmayı düşünüyorlar, çalışıyorlar. Bizler çırakken, ustalarımızın yanına gittiğimizde annelerimiz babalarımız demişlerdi ki ustaya eti de senin, kemiği de senin. Ama günümüzde çocuklar yine geliyorlar, anne baba çok istiyor. Bir gün iki gün kalıyor, sıkıya geliyor ve hemen kaçıyorlar. Ama maalesef ki bu şekilde meslek bitiyor" diye konuştu.

"Devlet çıraklık okulundaki öğrencilere katkıda bulunuyor"

Devletin mesleklere çıraklık okulu vasıtasıyla destek verdiğine dikkat çeken Uluçay, şunları kaydetti:

"Devlet çıraklık okulunda okuyan çocukları asgari ücretin dörtte birini veriyor. Aynı zamanda açık liseyi lise diploması almış oluyor. Bizle ilgili kuaförlükle ilgili veya başka sektörle ilgili diplomasını alıyor. Kalfalık belgesi ile beraber diplomasını alıyor. Açık liseden mezun oluyorlar. Asgari ücretin dörtte birini alıyorlar. Aslında devletin yapmış olduğu bu çok iyiydi. Aileler belki bunları bilmiyorlar. Bilmeleri gerekiyor. Biz de buradan yanımızda yetiştirecek adamlar belki buluruz. Umarım yanımızda yetiştirecek çırak buluruz. Biz bu sanatı birilerine bırakmamız gerekiyor."

"41 yıldır kuaförüm, yetiştirebileceğim yanımda bir elemanım var sadece"

41 yıldır kuaför olduğunu dile getiren Uluçay, "Yanımda şu an bir tane elemanım var. Yetiştirebileceğim bir tane elemanım var. Yani şu an bizim son zamanlarda yetiştirdiğimiz elemanlar kısıtlı. Benim gibi birçok ustalar tek çalışıyor. Bizim buna buradan bir mesaj vermemiz gerekiyor. Ailelerin de bunu bilmeleri gerekiyor. Çıraklığa gönderdiklerinde, açık liseyle beraber ustaların yanına yolladıklarında devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanarak ve ustaların yardımlarıyla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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