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Kuaförler dikkat, yanlış saç kesiminden dolayı tazminat ödeyebilirsiniz! Müşterisinin dava ettiği kuaför 2.4 milyon ceza aldı!

Hindistan'da kuaförlük yapanları korkutan bir mahkeme kararı verildi. Müşterisinin saçını yanlış kestiği iddiasıyla hakkında dava açılan bir kuaföre, tüketici mahkemesi tarafından 2.4 milyon lira ceza verildi.

Kuaförler dikkat, yanlış saç kesiminden dolayı tazminat ödeyebilirsiniz! Müşterisinin dava ettiği kuaför 2.4 milyon ceza aldı!

İlginç karar Hindistan'da meydana geldi. Modellik yaptığı öğrenilen bir kadın, saçını yanlış kestiği iddiasıyla kuaförünü mahkemeye verdi. Olayı araştıran ve karara bağlayan tüketici mahkemesi, kuaförün müşterisine tam 2.4 milyon lira para ödemesine karar verdi. Bu olay ülkede geniş yankı uyandırırken, kuaförler ise cezanın çok ağır olduğunu dile getirdi. 

Kuaförler dikkat, yanlış saç kesiminden dolayı tazminat ödeyebilirsiniz! Müşterisinin dava ettiği kuaför 2.4 milyon ceza aldı!

GELİR KAYBINA UĞRADIĞINI İFADE ETTİ

Saç ürünleri için modellik yaptığı öğrenilen kadın , 2018 yılında Hindistan Delhi'de bulunan kuaför salonuna giderek saç kestirmek istedi. Saçının kesilmesini istediği şekilde kuaförüne tarifte bulunan model, kuaförün saçı istediğinden10 santim kısa kesmesinin ardından oldukça sinirlendi. Bu hatadan dolayı işini yapamadığı ve gelir kaybına uğradığını belirten model, kuaför salonu hakkında dava açtı.

Kuaförler dikkat, yanlış saç kesiminden dolayı tazminat ödeyebilirsiniz! Müşterisinin dava ettiği kuaför 2.4 milyon ceza aldı!

20 MİLYON RUPİ ÖDEYECEK

Dava dosyasında, kuaför salonunun model kadına hatasını gidermek için ücretsiz bakım teklifinde bulunduğu ancak bu bakımın da kadının saçına zarar verdiği bilgileri yer aldı. Kadının saçının yanlış kesilmesinden dolayı özgüvenini kaybettiğini, iş görüşmelerine katılamadığını, işini bırakmak zorunda kaldığını ve modellik yaptığı firmalarla problem yaşadığını aktaran mahkeme, kuaför salonunun kadına 20 milyon rupi (2.4 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.

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