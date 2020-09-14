Kuaförüm Sensin yarışmacısı Çiğdem Çelik hastaneye kaldırıldı!

Show TV'nin başarılı yarışma programı Kuaförüm Sensin'in de yarışan Çiğdem Çelik sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Başarılı yarışmacı geçtiğimiz hafta format değişikliği nedeni ile yarışmadan ayrılmıştı.

"ŞU AN DURUMUM İYİ"

Gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldığını açıklayan Çelik, sağlık durumunun normale döndüğünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu; “Dün gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılmıştım. O kadar çok yazdınız ki tanıdığım, tanımadığım bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şu an durumum çok iyi. Normale döndüm erken müdahaleyle”

Geçtiğimiz hafta Jüri koltuğunda Adnan Serter, Işıl Rençber ve Seçkin Süngüç’ün oturduğu Kuaförüm Sensin programına diva Bülent Ersoy veda etti. Yapımcılarla üç aylık sözleşme imzaladığını verilen sürenin dolduğunu belirten Bülent Ersoy’un yerine ise jüri üyesi olarak Fatih Ürek dahil oldu. Bülent Ersoy’un programın kadrosundan ayrılmasından sonra ise yapımcılar programın formatını değiştirdi. Kuaförüm Sensin programının yeni formatına göre makyaj sanatçıları ve kuaförlerden oluşan takımlara her hafta başka bir model eşlik edecek. Kuaförler kesim ve boya tekniklerine dair hünerlerini sergileyecek.

ÇİĞDEM ÇELİK KİMDİR?

1979 yılında Bursa'da dünyaya gelen Çiğdem Çelik, sosyal medyada takipçisi bol olan isimlerin başında gelmektedir. İlk kez tv ekranlarına Yemekteyiz adlı program ile başlayan güzel yarışmacı Bulgaristan göçmeni bir annenin kızıdır. Annesi ve ablaları ile İstanbul'da yaşayan Çiğdem Çelik, Kova burcudur ve 37 yaşındadır. 1.65 boyunda 53 kilodur.

Daha önce İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stilim All Star yarışmalarından tanıdığımız güzel yarışmacı en son İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar gelmiş ve aldığı yüksek halk oylarıyla yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Daha önce özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapmakta olan Çiğdem Çelik, ekranlarındaki yarışma kariyeri için bu mesleği bırakmıştır.