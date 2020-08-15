Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Kaç yaşında?

Show Tv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kuaförüm Sensin'de geçtiğimiz hafta program sunucusu Gözde Kansu, programdan ayrıldığını ekranlardan duyurmuştu. Yerine gelecek olan isim ise merak konusuydu. Bugün açıklanan bilgilere göre Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusunun Çiğdem Batur olduğu bildirildi.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Çiğdem Batur ilk olarak 2004 yılında art televizyonunda yayınlanan Alışveriş Çantası isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

Oyunculuk hayatına Gazi Üniversitesinde okurken Üniversitesinin tiyatro topluluğu olan Grup Mimus'la başladı. Daha sonra da Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk spikerlik ve dublaj eğitimlerini tamamladı ve 2001-2003 yılları arasındaTRT'de sözleşmeli olarak yönetmen ve program asistanlıkları yaptı.

2003-2006 yılları arasında yine TRT'de Kulvar Farkı, Savaşta Barış'ta Türk Ordusu, Gençlik Her Zaman programlarının sunuculuğunu yaptı. 2006 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Aynı zamanda dublaj çalışmalarına da devam etmiştir.

2006 yılında "Gümüş" adlı dizide Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora,Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu ile birlikte oynadı.

2007 yılında başlayan "Vazgeç Gönlüm" adlı dizide Murat Han ve Bulut Aras ile başrolde oynamış ve iki farklı karaktere can vermiştir.

2009 yılında Turkcell Mobil İnternet Reklamında oynadı.

Çiğdem Batur, 2010 yılında "Büşra" adlı sinema filminde Tayanç Ayaydın ile başrolde oynadı.

2010 yılından sonra Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile başrolde olduğu "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı diziye Çiğdem Batur, "Savcı Leyla" karakterini canlandırmak için girdi.

Aynı zamanda 2010 yılında Eray Yasin Işık'ın yazdığı Göksel Kortay'ın yönettiği "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda rol aldı.