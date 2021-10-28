Kuantum ne demek, TDK'ya göre Kuantum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuantum ne demek? Kuantum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuantum kelimesi. Peki kuantum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuantum nedir, kuantum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUANTUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuantum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kuantum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kuantum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri

