Küba’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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