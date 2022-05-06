Küba'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Saratoga Oteli'nde patlama meydana geldi. Gaz kaçağı sonucu gerçekleştiği düşünülen patlama sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Küba'nın Havana kentindeki Hotel Saratoga'da patlama oldu. Küba televizyonu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, yaralıların da olduğu açıklandı.
PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Saldırının bir "Bomba saldırısı" olmadığını söyleyen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, araştırmanın sürdüğünü duyurdu. Başkanlık resmi sayfasından yapılan açıklamada ise patlamanın "Gaz kaçağı" nedeniyle yaşandığı ifade edildi.