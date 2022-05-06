Küba'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Küba'nın Havana kentindeki Hotel Saratoga'da patlama oldu. Küba televizyonu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, yaralıların da olduğu açıklandı.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Saldırının bir "Bomba saldırısı" olmadığını söyleyen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, araştırmanın sürdüğünü duyurdu. Başkanlık resmi sayfasından yapılan açıklamada ise patlamanın "Gaz kaçağı" nedeniyle yaşandığı ifade edildi.