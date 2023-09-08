Küba’da Rusya adına asker toplayan şebekeye operasyon: 17 gözaltı

Küba'da, Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya adına asker toplayan bir şebekeye bağlı 17 kişi gözaltına alındı.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya adına asker toplayan bir şebekenin ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. Hem Rusya'da hem de Küba'da faaliyet gösteren şebekenin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 17 kişi şebeke ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başlatılan soruşturma ve operasyon çerçevesinde şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bu faaliyetleri organize eden kişi de yer alıyor" denildi. Gözaltına alınanlar açıklanmazken şebeke liderinin, Küba'da asker toplayan 2 kişi görevlendirdiği aktarıldı. Savcı Jose Luis Reyes, ülkede yaşanan skandalda suçlu bulunanların idam ve ömür boyu hapis cezalarının yanı sıra en az 30 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl yabancıların Rusya ordusunda hizmet vermesine imkan sağlayan kararı imzalamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)