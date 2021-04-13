Küba'dan koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 92 etkili! Türkiye'de üretmek istiyorlar

Koronavirüs salgınına karşı umut olarak görülen aşı çalışmaları ülkemizde ve tüm dünyada sürerken Kübalı bilim insanları 5 farklı aşı üretti. Soberana ismi verilen aşının yüzde 92 oranında koruma sağladığı koronavirüsün mutasyonlara uğramış türüne karşı da etkili olduğu ifade ediliyor.

AŞI YÜZDE 92 ETKİLİ

Yeni Çağ'dan Ömer Erbıyık'ın haberine göre Küba Sağlık Bakanlığı Epidemik Kurul Basın Sözcüsü Dr. Julio Palomino, 2021 yılının Mart ayından bu yana 45 bin gönüllüye ikinci dozun uygulandığı, antijen testlerinin tamamlandığı belirtti. Aşının güvenilirliğinin yüksek ve antikor tutulumunun yüzde 92 oranında olduğunu kaydetti.

AŞI İÇİN GIDA MADDESİ VE TEKSTİL ÜRÜNÜ İSTİYORLAR

Erbıyık'ın aktardığına göre yetkililer Türkiye'den para yerine gıda maddesi ve tekstil ürünü talep ediyor. Aşının üretimi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Küba yetkilileriyle ilişki kurup ortak çalışma için gerekli zeminin hazırlanmasına kalıyor.

Ayrıca yetkililer Küba ile Türkiye'nin müşterek aşı üretimi konusunda herhangi bir engelin olmadığını dile getiriyor.