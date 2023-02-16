Kuban Altunbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuban Altunbudak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kuban Altunbudak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kuban Altunbudak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kuban Altunbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuban Altunbudak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuban Altunbudak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuban Altunbudak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuban Altunbudak 2 Kasım 2001 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuban Altunbudak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kuban Altunbudak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kuban Altunbudak'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kuban Altunbudak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuban_4/

Kuban Altunbudakboyu ve yaşı kaç

Kuban Altunbudak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuban Altunbudak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Kuban Altunbudak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuban Altunbudak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Balıkesir U19

17 Ocak 2020 yılında Menemenspor U19

11 Eylül 2020 yılında Altay SK

22 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2021 yılında Altay SK

6 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

13 Ocak 2022 yılında Altay SK

8 Şubat 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

30 Haziran 2023 yılında Altay SK

Kuban Altunbudak kimdir

Kuban Altunbudak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuban Altunbudak şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Kuban Altunbudak nereli

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