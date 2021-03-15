Küba'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Küba'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Küba, resmî olarak Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir ada ülkesi. Küba, Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba adasından oluşur. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Santiago de Cuba ikinci en büyük şehirdir.

Küba'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Küba 11327208 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 75. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0015 olduğu görülmektedir.

Küba'nın Müslüman Nüfus sayısı 9000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Küba'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Küba'nın yüz ölçümü 110731 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Küba'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1040 km² Karasal Alan : 109820 km²

Küba'nın Haritadaki Yeri / Konumu