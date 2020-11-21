Söylediği şarkılar ve albüm çalışmalarıyla gönüllere taht kuran şarkıcı Kubat'ın hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Türk müzik dünyasında önemli bir isim olan Kubat kimdir? Şarkıcı Kubat nereli? Kaç yaşında? Gerçek adı ne? İşte detaylar...

KUBAT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki Kubat, 4 Ekim 1974 Anvers, Belçika doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarıdır.

1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göçen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Bunlardan bazıları;

1997 : Bugün (Yıldız Tilbe ile düet)

: Bugün (Yıldız Tilbe ile düet) 1999 : Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm

: Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm 2000 : Arşiv; 1-2-3. 35 Anonim Türk halk şarkısını birleştiren üç albüm ile bir dizide oluşan bu albüm, onun kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir, geleneksel şarkıları dikkat çeken sanatçı şarkılarına yöresel ağırlıklı kliplerde çekmiştir. Albüm her şarkı ile ilgili öykünün ayrıntılarını veren sekiz dilde hazırlanan 80 sayfalık bir kitapçık ile yayınlanmıştır.

: Arşiv; 1-2-3. 35 Anonim Türk halk şarkısını birleştiren üç albüm ile bir dizide oluşan bu albüm, onun kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir, geleneksel şarkıları dikkat çeken sanatçı şarkılarına yöresel ağırlıklı kliplerde çekmiştir. Albüm her şarkı ile ilgili öykünün ayrıntılarını veren sekiz dilde hazırlanan 80 sayfalık bir kitapçık ile yayınlanmıştır. 2003 : Lokman; diğer yandan bu albümünde Türk halk müziğini rock müzik, pop müzik, Caz ve klasik müzik ile eşleştirmiştir. Uluslararası ve yeni unsurlarla Türk gelenekleri içinde yaptığı çabaları yansıtan 2002 yılında büyük bir konser takdim edildi, René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da orkestranın da bulunduğu konser Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır.

: Lokman; diğer yandan bu albümünde Türk halk müziğini rock müzik, pop müzik, Caz ve klasik müzik ile eşleştirmiştir. Uluslararası ve yeni unsurlarla Türk gelenekleri içinde yaptığı çabaları yansıtan 2002 yılında büyük bir konser takdim edildi, René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da orkestranın da bulunduğu konser Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır. 2005: Yare Doğru; albümü daha muhafazakar bir görünüme sahiptir.

KUBAT GERÇEK ADI NE?

Sanatçının gerçek ismi Ramazan Kubat'tır. Müzik ve televizyon dünyasında soy ismini kullanmaktadır.