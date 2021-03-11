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Kubat'ın eşi Eylem Eraydın kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Halk müziğinin sevilen seslerinden şarkıcı Kubat'ın özel hayatı hayranları tarafından merak konusu edildi. Arama motorlarında Kubat'ın eşi kimdir soruları araştırılmaya başlandı. Peki Kubat'ın eşi Eylem Eraydın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kubat'ın eşi Eylem Eraydın kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Usta sanatçı Kubat, Şarkılar Bizi Söyler adlı programa katılmasının ardından izleyici tarafından merak konusu oldu. Özel hayatı araştırılan şarkıcının eşinin kim olduğuna bakılıyor. Peki Kubat'ın eşi Eylem Eraydın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KUBAT'IN EŞİ EYLEM ERAYDIN KİMDİR?

2014 yılında Türkücü Kubat ile Belçika'da dünyaevine giren Eylem Eraydın halen daha mutlu bir evlilik sürmektedir. Yaşı ve nereli olduğuna dair pek bilgi bulunmayan Eraydın'ın Kubat'tan 2016 yıkılında bir evlat dünyaya getirmiştir. 

Öte yandan geçtiğimiz yıl Kubat, Şişli-Günay Restaurant’taki programında eşi Eylem Eraydın’a aşka gelerek romantik sözler söylemişti. Kendisini sahnede en son 9 yıl önce izleyen Eylem Eraydın’a bakarak şunları söyledi:

“Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı seninle evlenmek oldu. Benim dünyam, ahiretim, her şeyim, canım eşim, bir tanecik aşkım. Sen olmasaydın da yaşardım, ama asla bu kadar mutlu olamazdım.”

Sözlerinin ardından Eylem Hanım’a ithafen manidar bir parça seçen Kubat, “Evvelim sen oldun, ahirim sensin/ Senin bir damla gözyaşına kurban olurum ben.” sözlerini eşinin gözlerine bakarak seslendirmesiyle aralarındaki büyük aşkı gözler önüne sermişti.

Kubat'ın eşi Eylem Eraydın kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KUBAT KİMDİR?

46 yaşındaki Kubat, 4 Ekim 1974 Anvers, Belçika doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarıdır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kubat kimdir? Şarkıcı Kubat nereli? Kaç yaşında? Gerçek adı ne?Kubat kimdir? 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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