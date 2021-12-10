Kilis mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alan Kübbülmüşviyye bulgurla yapılan bir tür içli köfte. Yemek tadını içine konan iç yağın ateş üzerinde eriyerek köfteye yayılmasından alır. Et severler için mükemmel bir tattır. Bu bağlamda, Kübbülmüşviyye nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kübbülmüşviyye tarifi!

KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELER

3 su bardağı ince bulgur (simit)

300 gr yağsız kıyma

250 gr iç yağı (gömlek yağı)

1 kuru soğan

1 çay bardağı ceviz içi

1 çorba kaşığı nane

2 tatlı kaşığı kırmızı biber (biri köfteye)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

KÜBBÜLMÜŞVİYYE NASIL YAPILIR?

Simit geniş bir tepsiye konur. Küçük küçük doğranmış soğan, tuz ve kırmızı biber ilave edilir. 2 dakika yoğurulur. Ara sıra avuç avuç soğuk su alınarak simit yumuşayıncaya kadar 20-25 dakika yoğurulur. Et ilave edilerek biraz daha yoğurulur. Tepsinin bir tarafına basılır. ET makinesi ike yapılacaksa önce ıslatılmış simit, tuz, kırmızı biber ve soğan iki kez çekilir. Sonra kıyma eklenir. Bir kez daha çekilerek kolayca hazırlanır.

İç yağı makinada çekilerek kıyma haline getirilir. İçerisine kıyılmız ceviz içi, tuz, kırmızı biber, nane, karabiber ve tarçın ilave edilerek yoğurulur. İki fındık büyüklüğünde paröalara ayırılarak bir cm kalınlığında oval şekil verilir.

Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Islak elle yvarlanarak işaret parmağıyla yarım cm kalınlığında oyulur. Ortasına hazırlanan içten bir tane yerleştirilir. Ağzı kapatılark üçgen şeklinde kapatılır. Köfte ince oyulmalıdır.

Bütün köftelere aynı şekil verilerek bir tepside biriktirilir. Mangalda ızgara üzerinde iki tarafı da pembeleşinceye kadar pişirilir. (Pişerken içindeki iç yağı eriyerek köfteye güzel bir lezzet verir.

Sıcak olarak servis yapılır.