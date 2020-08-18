Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! Bakın Miray Daner'in şartı ne oldu?

Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir çok kez ayrılıp barışan genç çift ihanet iddialarıyla da sık sık gündeme gelmişti. Ancak ayrılığa dayanamayan Miray Daner, Aka'ya 3. bir şans daha verdi.

EVLİLİK ŞARTIYLA BARIŞTI!

Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden ikilinin son ayrılığına ihanet damga vurmuştu. Aka’nın Daner’i Hilal Altınbilek ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ihanet iddiasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Daner’in, evlilik şartıyla Aka’ya bir şans verdiği öğrenildi.

BORAN KUZUM'U TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI!

Vatanım Sensin dizi setinde tanışan,Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.yıllık ilişkisi ihanet iddialarının ardından son bulmuştu. Ayrılığın ardından Miray Daner'in Boran Kuzum ile samimi pozları sonrası Kubilay Aka, Boran Kuzum'u Instagram hesabında takipten çıkardı. Son gelişme sıcaklığını korurken Kubilay Aka ve Miray Daner'in barıştığı ortaya çıktı.

MİRAY DANER VE KUBİLAY AKA NEDEN AYRILMIŞTI?

Ayrılığın ardından Miray Daner'i yeniden birlikte olmaya ikna eden Kubilay Aka, bir ev tutmuş ve genç çift birlikte yaşamaya başlamıştı.