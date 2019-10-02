Kubilay Aka'dan aşk dedikodularına ilk açıklama

BADE İŞÇİL İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Adı oyuncu Hilal Altınbilek ile anılan genç oyuncu Kubilay Aka'nın Bade İşçil ile birlikte olduğu hatta bir mekanda öpüştükleri iddia edildi. Magazin basınına bomba gibi düşen iddiadan dolayı hakkında bir sürü haber yapılan Kubilay Aka, sessizliğini bozdu.

"ÇARPITILARAK YAPILAN HABER ÜZÜCÜ"

Hakkında çıkan haberlere sitem eden Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken iki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."