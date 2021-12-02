Kubilay Aka'nın çapkınlık gecesi! Yakışıklı oyuncuyla yakalanan sarışın kadının kendi reklamını yapması sosyal medyada çok konuşuldu!

Kubilay Aka, Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'nun buluşmasında yanlarında olan sarışın kadın açıklamalarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kubilay Aka ile yakalanan genç kadın, en sonunda magazincilerin sorularını yanıtlamak için taksisini durdurdu ve ilk söylediği şey de "Herkese merhaba öncelikle ben bir tıp öğrencisiyim" demek oldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Son zamanlarda her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile görüntülenen genç kadının yakalandığı an yaptığı açıklama sosyal medyanın dilinden düştü.

Kubilay Aka ile herhangi bir ilişkisi olmadığını belirten sarışın kadın Magazin D tarafından görüntülendiğini anlayınca “Hem doktorum hem ayakkabı tasarımcısıyım bari onun reklamını yapayım” dedi.

Genç kadının kendi reklamını yapması, “Kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese selamlar” açıklamasına benzetildi.