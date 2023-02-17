Kubilay Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubilay Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kubilay Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kubilay Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kubilay Yilmaz 9 Temmuz 1996 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kubilay Türk Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kubilay Yilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kubilay Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kubilay Yilmaz'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kubilay Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kubilay Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kubilay Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kubilay Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Slovan HAC

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2014 yılında 1.SC Znojmo U21

1 Ocak 2016 yılında 1.SC Znojmo

23 Ocak 2017 yılında Spartak Trnava

9 Ocak 2020 yılında Y. Malatyaspor

17 Ocak 2020 yılında Boluspor

3 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

5 Ekim 2020 yılında Menemenspor

16 Ocak 2021 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2021 yılında Zlate Moravce

1 Şubat 2022 yılında Michalovce

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Vorwärts Steyr

Kubilay Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kubilay Yilmaz şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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