Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olayda Kübra Boyraz yaptırdığı botoks işleminin ardından evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Boyraz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin olarak ise 1'i doktor 5 kişi gözaltına alındı. Peki Kübra Boyraz kimdir? Neden öldü? Kübra Boyraz olayı nedir? Detaylar haberimizde...

KÜBRA BOYRAZ KİMDİR?

Kübra Boyraz İstanbul'da yaşıyordu. Bir çok annesi 38 yaşındaki kadın, Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Boyraz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Boyraz memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandıktan sonra toprağa verildi.

KÜBRA BOYRAZ OLAYI NEDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelmişti. Kübra Boyraz'a (38), ikinci kez gittiği güzellik merkezinde pratisyen hekim Öner Ö. tarafından yapılan botoks işleminin ardından geldiği evinde fenalaştı. Evde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Boyraz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis, güzellik merkezinde bulunan 1’i doktor 5 kişiyi gözaltına aldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Olayı inceleme altına alan polis ekipleri genç kadının, botoks işlemi sonrasında öldüğünü tespit etmesi üzerine aralarında pratisyen bir hekimin de bulunduğu 5 kişi İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Yeni ulaşılan kanıtlar doğrultusunda cumhuriyet başsavcılığı, 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan çalışanlardan 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BOYRAZ'IN EVE GELİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kübra Boyraz’ın eve geliş anına ilişkin anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Boyraz’ın yanındaki kadın ile beraber evin kapısına geldiği ve bitkin halde olduğu görülüyor.

ACI BABA KONUŞTU

Memleketi Malatya’da toprağa verilen Kübra Boyraz’ın (38) babası Ekrem Solmazgül (66), kızının ölümüyle ilgili kendilerinin Allah'a ve adalete sığındıklarını ifade etti. Acılı baba, "Böyle yerlerin kapanması lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yanmasın. Benim ciğerlerim dağlandı, onların olmasın." dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI İLE ÖLDÜRÜYORLAR"

Ekrem Solmazgül,"Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Çok acı çekiyordu. Benim kızdığım nokta; biz oraya gitmişiz, onlar arıyorlar, Kübra'nın telefonundan annesi de yalvarıyordu, 'çocuğuma ne verdiyseniz söyleyin ki Kübra'yı iyileştirsinler. Telefonu doktora veriyor, doktorda hiçbir şey söylemiyor, 3 kere konuşmuş doktorla. Her şeyin kaydı var. Sonra da kalp krizi raporu veriyor. Bunların hepsi anlaşmış sanki. Bu tarz şeylerin bir daha yaşanmaması için adaletin yerine getirilmesini ve bu işlere devletimizin müsaade etmemesini istiyoruz. Bunları takip etsinler. Bu insan ölüsü bu başka bir şey değil ki. Bunlar hayat meselesi. Bunlar kaçak tütün satmıyor, bunlar insan sağlığı ile öldürüyor. İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar. Bunların ülkeye sokulmaması lazım. Bunlara neden müsaade veriyorlar. Yazık değil mi? Benim çocuğum öldü, yarın senin çocuğun, öbür gün diğerinin çocuğu. Bu devam ediyor." diye konuştu.

"SERBEST BIRAKILANLARDAN 1'İ KAÇMIŞ"

Solmazgül şunları kaydetti:

"Çoğuna da Allah sizi inandırsın ki kalp krizi raporu veriyorlar, gidiyorlar, Beylikdüzü'ndeki polislerde Allah razı olsun, onlar olmasa bu iş çıkmazdı bile. Adamlar raporu veriyor, doktoru da görüyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum artık Allah bilir. Bilgisi geldi, gözaltına alınanlardan ve serbest bırakılanlardan 1'i kaçmış. Adalet var, yakalayacaklar inşallah. Suçu neyse çeksin, biz hakkımızı arıyoruz, biz fazla bir şey aramıyoruz"