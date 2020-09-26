Kübra Boyraz'ın ölümünde şok ifade: "Koronavirüsten öldüğü yönünde ifade vermemi istediler"

Kübra Boyraz (38) kalçasına botoks yaptırdıktan evinde fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan çalışanlardan 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay kamuoyunda çokça konuşulurken Boyraz'ın ölümüne ilişkin olarak sözde güzellik merkezinin sahipleriyle irtibatlı olan K.A.'nın itirafçı olması olayı farklı bir noktaya getirdi. Sabah gazetesinin haberine göre K.A., aynı zamanda Boyraz'ı ölümünden bir gün önce gittiği merkezde fenalaşması üzerine evine götüren kişiydi.

"20 BİN LİRA ALDIKLARINI KONUŞUYORLARDI"

İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. olayın yaşandığı gün Kübra Boyraz'ı fenalışmış hale gördüğü kaydetti. Boyraz'ın ölümünü şüphelilerden öğrendiğini belirten K.A. şüphelilerin yanında avukatlarının olduğunu kaydetti. K.A. "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" diye konuştu.

"ŞÜPHELİNİN BEN OLDUĞUMA DAİR TEHDİTKAR KONUŞMALAR YAPTILAR"

Otelde gördüğü güzellik merkezi sahiplerinin panik halde olduklarını belirten K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkâr konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" ifadelerini kullandı. K.A. ayrıca şüphelilerin kendilerini suçlamaları için tembihlerde bulunduklarını belirtti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

K.A. şüphelilerin adliyede ifade verip çıktıkları sırada ise kaçması telkininde bulunduklarını kaydetti. K.A.'nın bu ifadelerinin ardından diğer 4 şüphelinin atılı "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediklerine ilişkin yeni delil ortaya çıkması üzerine tahkikat genişletildi. Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. İki şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.

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