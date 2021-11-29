Diyarbakır'da yaşayan Kübra Ekin, geçtiğimiz Mayıs ayında giyindiği kıyafet sebebiyle sokak ortasında saldırıya uğramıştı. O dönem haberlere konu olan talihsiz olayın üstünden 6 ay geçti. Bu defa 13 Kasım tarihinde evden alışverişe diye çıkan Ekin'den, günlerdir haber alınamıyor. Annesi kızının başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Durum böyleyken "Kübra Ekin kimdir 2021? Nereli, kaç yaşında? Kübra Ekin nerede, bulundu mu 2021?" soru başlıkları merak konusu oldu. Haberimizde olayın son durumuna yer verdik.

KÜBRA EKİN KİMDİR 2021? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KÜBRA EKİN NEREDE, BULUNDU MU 2021?

Kübra Ekin, 1999 yılında, Diyarbakır'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Diyarbakır

Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 13 Kasım 2021 tarihinden beri kayıp olan Kübra Ekin, halen daha bulunamamıştır.

Anne Ekin, kızının bulunamamasına ilişkin "Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra telefon açtı 'eve geliyorum' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gün boyunca aradım, ne mesajı ne de interneti, hepsi kapalı. Hiç böyle bir şey yapmamıştı, ilk defa oluyor, beni habersiz bırakmıyordu. 'Üst almaya alışverişe gidiyorum' diyerek gitti bir daha gelmedi. Akşam, 'kız arkadaşımda kalıyorum' dedi, sabah aradı, 'öğlene doğru eve geliyorum' diyerek oğlumla konuştu. Sesini ben de duydum ama gelmedi.

Biz aradık, ulaşamadık ona, telefonu kapalı. Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil. Kaç defa polise gittim bildirdim, akşam da polis bizi aradı eve gelecekler ama onlar da bulamamışlar, bilet de almamış bir yere gitmek için. Polis, 'durmadan onu arıyoruz' diyor. Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter." ifadelerine yer verdi.

Telefonu da kapalı olan genç kıza ulaşmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor...