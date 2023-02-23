Kubrat Onasci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubrat Onasci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kubrat Onasci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kubrat Onasci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.