Kubrat Onasci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubrat Onasci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kubrat Onasci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kubrat Onasci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kubrat Onasci 6 Temmuz 2006 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kubrat Onasci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kubrat Onasci, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Septemvri Sofia II futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia II takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kubrat Onasci'nin Septemvri Sofia II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kubrat Onasci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kubrat Onasci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Septem Sofia II
Kubrat Onasci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kubrat Onasci şuan Septemvri Sofia II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Kubrat Onasci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bulgaristan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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