Kucağında 4 aylık bebeği olan Azerbaycanlı mankene sevgilisinden şiddet görüntüleri!

Azerbaycanlı model V.N.'ye kucağındaki 4 aylık bebeğiyle Filistinli iş insanı olan sevgilisi tarafından uygulanan dehşet görüntüleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ünlü modelin evindeki güvenlik kamerasına takılan bu görüntülerin ardından model V.N. Filistinli sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.