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  3. Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

İzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği sertçe yere bırakıp, ardından tekmeleyen kişinin, hem bebeğin hem de görüntülerdeki diğer 3 çocuğun babası olduğu anlaşıldı.

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği sertçe yere bırakıp, ardından tekmeleyen kişinin, hem bebeğin hem de görüntülerdeki diğer 3 çocuğun babası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yurt dışında yaşayan gurbetçi Türk olduğunu ve yaz tatili için Türkiye'ye geldiğini belirledikleri babayı gözaltına alıp, emniyete götürdü.

DHA

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