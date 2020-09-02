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  3. Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!

Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!

Kahramanmaraş’ta cüce sendromu olan 1 metre 20 santimetre boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Koca, şimdilerde boyu yüzünden iş bulamadığı zamanların acısını çıkartıyor. Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt'un sesini duyduğu Koca, nikahının kıyıldığı salonda çaycı olarak işbaşı yapmanın sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşanan olayda cüce sendromlu olarak doğan boyu 1 metre 20 santimetre olan 23 yaşındaki Mehmet Koca'nın iş bulma hayali Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt tarafından gerçekleşti. Mehmet Koca günlerini nikahının kıyıldığı salonda çaycı olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
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